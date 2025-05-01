Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm emekçilerin bayramını kutladı. Kubba, özellikle sağlık sektöründe özveriyle çalışan emekçilerin önemine dikkat çekti.

Kubba, mesajında, "İnsana değer veren bir sağlık anlayışıyla yol alan Medical Point ailesi olarak, başta sağlık sektöründe fedakârca görev yapan çalışanlarımız olmak üzere, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum. Emek, insan hayatını şekillendiren, kalkınmanın ve gelişmenin temel taşıdır. Bizler de kurum olarak, çalışanlarımızın emeğine ve alın terine daima saygı duyuyor, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı en önemli önceliğimiz kabul ediyoruz. 1 Mayıs, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve birlikte üretmenin değerini hatırlatan anlamlı bir gündür. Bu vesileyle, alın teriyle hayatımıza değer katan tüm emekçileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Medical Point Hastaneler Grubu, insan odaklı sağlık hizmeti anlayışıyla çalışanlarının emeğini her zaman en kıymetli unsur olarak görmeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.