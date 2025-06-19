Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde hasat sezonunun başlamasıyla birlikte, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, biçerdöver kontrollerine hız kesmeden devam ediyor.

İlçe genelinde yürütülen çalışmalarda, biçerdöverlerin teknik ayarları titizlikle incelenirken, operatörlere de gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, kontrollerin hasat boyunca süreceğini belirterek, üreticilere önemli uyarılarda bulundu.

Biçerdöver kontrollerinin hem çiftçilerin hem de ülke ekonomisinin yararına olduğunu vurgulayan Evin, "Üreticilerimizden ricamız, biçerdöver ayarlarını mutlaka kontrol ettirmeleri ve ekiplerimizin yönlendirmelerine uymalarıdır. Ürün kaybı sadece bireysel değil, toplumsal bir kayıptır. Verimli ve sorunsuz bir hasat için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Ekiplerin sahada aktif olarak görev yaptığını ifade eden Evin, vatandaşların herhangi bir sorun ya da bilgi ihtiyacı durumunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçebileceğini belirtti.