Siirt’in Pervari ilçesinde hayırsever vatandaş, öğrencilere hediyeler dağıttı.

Ormandalı köyünde bulunan Ayvalıbağ İlkokulu ve Ortaokuluna gönderilen hediyeler çocuklara dağıtıldı. Bot ve ayakkabı gibi hediyeler, çocukları mutlu etti. Öğretmenleri, hayırseverlerin yapmış olduğu davranışın motivasyonunu artırdığını ve eğitimlerine olumlu yansıdığını belirtti. Ayrıca, bu tür desteklerin, öğrencilerin eğitim hayatlarına olan ilgilerini pekiştirdiğini ve onları daha başarılı olmaya teşvik ettiğini ifade etti.