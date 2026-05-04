Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeline yönelik Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (ASGE) tamamlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele, vakalara daha güvenli ve etkin müdahale edebilmelerini sağlamak amacıyla eğitim verildi.

Yoğun eğitim programında, zorlu yol koşullarında sürüş teknikleri, araç mekaniği ve güvenli müdahale yöntemleri gibi konularda teorik ve pratik uygulamalar gerçekleştirildi.

Eğitim sonunda personele sertifikaları, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin tarafından verildi.

Yetkililer, vatandaşlara sunulan acil sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.