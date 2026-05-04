Erzincan'da etkili olan sağanak yağış, turizm beldesi Çağlayan'da sele neden oldu. Sel suları restoranları, müstakil evleri ve tarım arazilerini etkiledi.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu kentte, akşam saatlerinde doluyla karışık sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Erzincan il merkezine yaklaşık 26 kilometre uzaklıktaki, Girlevik Şelalesi'nin de bulunduğu Çağlayan beldesinde yağışın etkisiyle dereler taştı.

Taşkın sonucu dere yatağından taşan sular, beldedeki restoranlar bölgesinde hasara yol açtı. Bazı işletmelerin oturma alanlarını su basarken, ekipler su tahliye çalışmalarına başladı.

Gece saatlerinde etkisini artıran yağışın ardından, sabaha karşı derelerin taşmasıyla birlikte özellikle bir restoranda su baskını meydana geldi. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, iş makineleriyle dere yataklarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sel sularının çekilmesiyle birlikte sabah saatlerinde hasarın boyutu daha net ortaya çıktı.