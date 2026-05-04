Erzincan'da yapımı süren 5 katlı bir inşaatın çatısında işçilerin herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezinde devam eden bir inşaatta, iki işçinin emniyet kemeri ve koruyucu ekipman kullanmadan metrelerce yüksekte çalıştığı görüldü.

Görüntülerde, dengesini kaybetme riski bulunan işçilerin uzun süre çatıda çalışmayı sürdürdüğü yer aldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler, iş güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.