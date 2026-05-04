Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Otlukbeli ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 2026 tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen toplantıda, üreticilere hibe destekleri ile başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Program kapsamında kırsalda üretimin artırılması ve çiftçilerin ekonomik olarak desteklenmesi hedefleniyor.

Yetkililer, üreticilere çağrıda bulunarak desteklerden yararlanmak isteyenlerin başvuru sürecini kaçırmamaları gerektiğini vurguladı.