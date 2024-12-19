Antalya Havalimanı’nda engelli tuvaletinde doğum yaptıktan sonra bebeği klozet içinde bırakıp ülkesine gitmek üzereyken yakalanıp tutuklanan Rus uyruklu anne Ekaterina Burnazkina ile annesi ilk kez hakim karşına çıktı. Duruşmada sürekli ağlayan bebeğin anneannesi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, genç annenin tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşmada dinlenen havalimanı görevlisi, “Her yer kandı. Bebeğin bir ayağı suyun içinde idi. Elime aldığım an ağlamaya başladı” dedi.

Antalya Havalimanı’nda 13 Ekim akşam saatlerinde engelli tuvaletinde temizlik görevlisince klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu. Polisin incelemesinde, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina (18) tarafından terk edildiği tespit edildi. Ekaterina Burnazkina’nın, annesi Elena Burnazkina ile pasaport kontuarlarına giderek ülkeden çıkış işlemleri yaptırdığı belirlendi. Moskova’ya gitmeye hazırlanan anne ve kızı polis ekiplerince gözaltına alındı. Yenidoğan bebek de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bebeğin annesi Ekaterina Burnazkina ise başka bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Tutuklanmışlardı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anneanne Elena Burnazkina, tutuklandı. Hastanedeki tedavisinin ardından poliste ifadesi alınan Ekaterina Burnazkina ile annesi sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Anneanne ve kızı, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Anneanne Elena Burnazkina duruşmaya cezaevinden SEGBİS ile katılırken, anne Ekaterina Burnazkina ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Anneanne ve kızı duruşma boyunca ağladı

Anneanne ve kızın gönüllü avukatlıklarını üstlenen Antalya Barosu’na kayıtlı Ayşegül Kübra Polat ile kardeşi Beyzanur Polat İlya duruşma salonunda hazır bulundu.

"Polisler bana söyleyene kadar doğum yaptığımı bilmiyordum"

Ekaterina Burnazkina duruşmada yaşanan olaydan dolayı üzüntülü olduğunu belirterek, “Ben polisler bana söyleyene kadar doğum yaptığımı bilmiyordum. Yaşananların sağlık sorunlarından kaynaklandığını sanıyordum” dedi.

Anneanne Elena Burnazkina ise kızının havalimanı tuvaletinde doğum yaptığını bilmediğini belirterek, “Biz tatil yapmaya geldiğimiz Alanya’da da sağlık sorunu yaşadık. Bunun tamamen yediğimiz yemeklerden kaynaklandığını düşünüyorduk. Hatta kızımı hastaneye götürdüm. Orada bile hamile olduğu söylenmedi. İlaç verilip gönderildik” dedi.

Kriptik gebelik savunması

Anneanne Elena Burnazkina’nın avukatı Ayşegül Kübra Polat, “Müvekkilimin kızı doğum yaptığı ana kadar hamile olduğunu bilmemekle birlikte, doğum yaptığı esnada da aslında tam olarak ne olduğunu anlamamaktadır. Bu durum kulağa mümkün değilmiş gibi gelse de, bu durumun tıpta bir karşılığı var. Kriptik gebelik, kriptik hamilelik olarak geçiyor. Bu tarz gebeliklerde, kadınların 4-5’nci aylara kadar farkına varmadıkları gibi bazı kadınların da doğum anına kadar farkında olmadıkları tespit edilmiştir. Buna ilişkin dünyada birçok vaka mevcuttur. Olayda kasıt yoktur” dedi.

Ekaterina Burnazkina’ın avukatı Beyzanur Polat İlya ise mahkemeye kriptik gebelikle ilgili olarak alının emsal kararları sundu.

Havalimanı görevlisi: "Bebeği elime aldığım an ağlamaya başladı"

Duruşmaya havalimanı çalışına bir kadın da tanık sıfatıyla katıldı. Duruşmada dinlenen havalimanı görevlisi, “Her yer kandı. Bebeğin bir ayağı suyun içinde idi. Elime aldığım an ağlamaya başladı” dedi.

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkemeye heyeti, bebeğe kayyum atanmasına, anneanne Elena Burnazkina’nın adli kontrol şartı ile tahliyesine, kızı Ekaterina Burnazkina’nın tutukluluğuna devam kararı aldı.

Havalimanı görüntüleri ortaya çıkmıştı

Genç kız ve annesinin dava dosyasına giren Antalya Havalimanı’nda yaşadıkları o anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde, annesiyle birlikte tur operatörünün minibüsüyle havalimanına gelen genç kızın elinde valiz, annesinin elinde ise poşetler görülüyor. Oldukça sakin görünün genç kız, eşyaları kargoya teslim ettikten sonra koridorda bir süre geziniyor. Görüntülerde, bir ara iki eliyle belini tuttuğu da kameralara yansıyor. Ardından engelli tuvaletine giren genç kızı annesinin kapıda beklediği ve ardından tuvaletten çıkan kızının elini tutarak oradan uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerin devamında genç kız ve annesinin polis kontrol noktasında gözaltına alındıkları ve polis karakoluna götürüldükleri kameralara yansıyor.