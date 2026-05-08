Bursa'nın İnegöl ilçesinde başını iş makinesi hava filtresine sıkıştıran gebe sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Metal Sokak'ta meydana geldi. Sokakta dolaşan köpek, yerde bulunan iş makinesine ait hava filtresinin içine başını soktu. Bir süre sonra başını çıkaramayan köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dikkatli çalışma sonucu gebe köpeği sıkıştığı filtreden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen köpek, kurtarılmasının ardından bölgeden uzaklaştı.
