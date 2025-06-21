Hatay Valiliği, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın oturumları esnasında kentte devam inşaat çalışmalarının durdurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Hatay’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı 7 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Cumartesi sabah yapılacak ola Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) oturumuna 47 bin 424 aday, Pazar sabah Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumuna 31 bin 656 aday ve Pazar günü öğlen gerçekleştirilecek olan Yabancı Dil Testi (YDT) oturumuna 3 bin 192 aday katılacak. Üniversite hayaliyle sınava katılacak adayların dikkatlerinin dağılmaması amacıyla Hatay Valiliği sınava yönelik önlemler aldı. Kentin dört bir yanında hummalı bir şekilde devam eden inşaat çalışmalarına sınav esnasında ara verilmesine karar verildi.

Hatay Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan söz konusu açıklamada; "Sınavın huzur ve güven içerisinde yapılabilmesi için 21 Haziran Cumartesi günü sabah saat 07.00’den öğlen 13.00’a ve 22 Haziran Pazar günü sabah 07.00’dan 18.00’a kadar ilimiz genelinde yürütülen inşaat çalışmalarının durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.