Hatay'da takla atarak tarlaya uçan ve ters dönen aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Hatay yolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 31 U 8261 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, takla atarak tarlaya uçması sonucu ters döndü. Kazada araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.