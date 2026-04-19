Hatay'da etkili olan yoğun yağışla birlikte yaşanan heyelan mahalleler arası ulaşımı sağlayan yolu ulaşıma kapattı.

Meteorolojinin yağışlı hava uyarasında bulunduğu Hatay'da yağış etkisini hissettiriyor. Yayladağı ilçesinde Cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdürmeye devam eden yağış Gözlüce Mahallesi'nde heyelana neden oldu. Mahalleler arası ulaşımı sağlayan yol adeta ırmağa dönerken yol, toprak ve kayayla kapandı. Yolun açılması için Yayladağı Belediyesi tarafından başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.