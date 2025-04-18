Hatay’da polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında bin 30 adet sikke, çok sayıda tarihi yüzük, cep telefonu, sigara ve 27 kilo tütün ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında il genelinde 8 ayrı adreste yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen bin 30 adet sikke, 12 adet yüzük, 12 adet obje, 30 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 4 bin 588 paket gümrük kaçağı sigara, 27 kilo nargile tütünü, 28 adet elektronik sigara, 1 adet sahte çek ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.