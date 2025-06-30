Hatay’da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Başta Karaali olmak üzere Boğazören ve Üçgedik mahallemizde tahliyelere başladık. Yaklaşık bin 500 vatandaşımızı tahliye ettik ve vatandaşlarımızı da şu an itibarıyla şehrimizde bulunan kendi yurtlarımıza, kredi yurtlarımıza yerleştiriyoruz" dedi.

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Hatay Valisi Mustafa Masatlı bölgede incelemelerde bulundu. Yangının kontrol altına alınması için tüm ekiplerin seferber edildiğini söyleyen Vali Masatlı, yangın bölgesinden yaklaşık bin 500 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.

"3 mahallemizde tahliyeler başladı"

Yangından dolayı 3 mahallede tahliyelerin başladığını söyleyen Masatlı, "Karaali Mahallesi’nde yangın ihbarı üzerine başta itfaiye orman teşkilatımız, AFAD, emniyet, jandarma ekipleriyle birlikte sağlık ekiplerimiz bölgeye intikal etti. Sizler de takip etmişsinizdir, özellikle son 2 gündür şehrimizde olağan dışı bir rüzgar var. Rüzgar, ateşin farklı bölgelere sıçramasının sorumlusu oldu. Bununla ilgili olarak da bizler tabii başta Karaali olmak üzere Boğazören ve Üçgedik mahallemizde tahliyelere başladık. Yaklaşık bin 500 vatandaşımızı tahliye ettik ve vatandaşlarımızı da şu an itibarıyla şehrimizde bulunan kendi yurtlarımıza, kredi yurtlarımıza yerleştiriyoruz. Tabii diğer taraftan olayın büyüyebileceğinden hareketle başta 2 helikopterimiz, hava aracımız şu an yangına müdahale ediyor. Diğer taraftan çok sayıda itfaiye, arazöz yangına müdahale etmek için çalışıyorlar. Tabii orman teşkilatımızın yanında emniyetimiz, jandarmamız ve diğer kamu kurum kuruluşlarımızın personelleri de yangını söndürmek için çalışıyorlar. Yangına müdahale etmek bakımından kriz merkezimizi oluşturduk. Ve şu anda özellikle ulaşamadığımız bölgelere yol açılması ve oralardan karadan da müdahale edilmesi bakımından tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın iş makinelerini, ki bu coğrafyada çalışabilecek iş makinelerini de bölgeye seferber etmiş durumdayız" diye konuştu.

"Burada en önemli şey can kaybının olmamasıdır"

Yangını kontrol altına almak için tüm kamu kuruluşları ve vatandaşların çalıştığını söyleyen Vali Masatlı, "Şu an itibarıyla çok şükür herhangi bir can kaybımız yok ama diğer taraftan mahallelerimizin içerisinde bazı evlere yangının sirayet ettiğini de görüyoruz. Tabii yangının sihrini bizim çalışmalarımız muhakkak çok etkileyecektir önünü alması bakımından ama rüzgarın ciddi derecede bölgemizde dezavantaj oluşturduğunu da burada hasseten ifade etmek isterim. İnşallah en kısa sürede yangını kontrol altına alıp, başta vatandaşlarımız olmak üzere bölgemizde yaşayan insanlarımızın rahatlaması için ve bu yangını atlatması için elimizden gelen bütün çabayı kamu kurum, kuruluşlarımızla, yereldeki yönetimlerimizle, burada yaşayan vatandaşlarımızla birlikte temin etmek için çalışıyoruz" dedi.