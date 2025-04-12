Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kanser hastalarına moral ve motivasyon sağlamak amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Hastanede düzenlenen etkinlikte hastane çalışanları ve onkoloji hastaları çalan müziklerle halay çekti, oyun havası oynadı. Hastanenin onkoloji ünitesinde tedavi gören hastalara moral etkinliğinde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzm. Dr. Nilgün Şahin, kanserde erken teşhisin önemli olduğunu bu hastalıkla mücadelede en önemli unsurun moral, motivasyon olduğunu, hastaların her zaman yanında ve destekçisi olduklarını ifade etti. Hastane yönetimi de etkinliğe katkı sunan tüm hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, tüm hastalara şifa dileklerinde bulundu. Hastalar da etkinliğin düzenlemesinde emeği geçen hastane yönetimi ve onkoloji ünitesi doktorlarına teşekkürlerini ve memnuniyetlerini belirttiler.

Etkinliğe ayrıca, Başhekim Yardımcıları Dr. Ömer Serdar Bekdemir ve Dr. Gülsüm Figen Oltulu, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Suat Yıldız katıldı.