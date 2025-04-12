Aksaray’da polis uygulamasını görüp yoldan geri dönerek ters şeritten kaçan sürücü ile polisin kovalamacası kameraya yansıdı. Yakalanan sürücü 0.71 promil alkollü çıkarken, aday ehliyeti bulunan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi. Polis memuruna, "Sizin işiniz yakalamak, bizim ki yakalanmamak" diyen sürücü ehliyetinin iptal edildiğini öğrenince uzun süre inanamadı.

Olay, Aratol Mahallesi Aratol Kavşağında yaşandı. Uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yolan kendilerine doğru gelen 06 DKY 595 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Uygulama noktasına 500 metre kala polisin ikazını gören sürücü, durmak yerine yoldan geri dönerek ters şeritten kaçtı. Aracın kaçması üzerine polis ekipleri de kaçan sürücünün peşine düştü. Polis ile sürücü arasında yaşanan kovalamaca anı kameralara da yansırken, polis ekibi şahsın kaçtığı yöne tam tersi istikametten girip önüne keserek yakaladı.

Yakalanan S.K. (30) isimli sürücüye alkolmetre ile ölçüm yapan polis, sürücünün 0.71 promil alkollü olduğunu belirledi. Kimlik numarasından sorgulanan sürücünün aday sürücü olduğu tespit edildi. Aday sürücü olması nedeniyle sürücünün ehliyeti alkollü araç kullanmaktan daimi olarak iptal edildi.

Ehliyeti daimi iptal edildi

Ehliyetinin iptal edildiğini öğrenen sürücü bir süre şoke olup defalarca polis memurlarına ehliyetini sordu. Ehliyetinin iptal edildiğine inanamayan sürücü daha sonra polis memurlarına, "Sizin işiniz yakalamak, bizim ki yakalanmamak" dedi. "Vallahi ilk defa yakaladınız beni" diyerek adeta her zaman alkollü araç kullandığını itiraf eder gibi konuşan sürücü, kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da, "Abi nasıl çekiyorsun, vallahi billahi ayıp ediyorsun" diye tepki gösterdi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira ceza kesilirken, aday sürücü ehliyeti ise daimi olarak iptal edildi. Araç ise olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi.