Sivas’ta numune hastanesinde yaşanan olayda odalara yemek dağıtan yemekhane personeli, soluk borusuna cisim takılan bir hasta yakınının hayatını Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas Numune Hastanesi Beyin ve Çocuk cerrahisi servisinde yaşadı. Serviste hastane yemekhane görevlisinin sahur yemeği dağıttığı sırada A.K isimli bir hasta yakını odadan kendini koridora atarak nefes almakta güçlük çektiğini belirtti. Yemekhane görevlisi Mücahit Yıldırım, A.K.’nın soluk borusuna bir cisim takıldığını anlar anlamaz yanındaki arkadaşı Cemil Karabey’in de yardımı ile Heimlich manevrası uygulayarak cismin yerinden çıkmasını sağladı. Bu anlar servisin güvenlik kameralarıyla anbean kaydedildi. Yemekhane görevlilerin soğukkanlılığı ve erken müdahalesi taktir topladı.