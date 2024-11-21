Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocukları, Vali Hamza Aydoğdu ziyaret ederek hediyeler takdim etti.

Vali Aydoğdu, Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Hastane odasında Vali Aydoğdu’yu karşılarında gören çocuklar mutluluklarını gizleyemedi. Vali Aydoğdu, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak hediyelerle çocukları mutlu etti.

Vali Aydoğdu’ya, Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, Sağlık İl Müdürü Cihan Tekin ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız eşlik etti.