Samsun’da Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, doktorlar ile otizmli öğrenciler birlikte kutu boyayarak farkındalık oluşturdu.

Liv Hospital Samsun, "Hepimiz Farklı Balıklar Olabiliriz, Bu Denizde Beraber Yüzeriz" mottosuyla Hezarfen Ahmet Çelebi İlkokulu özel sınıf öğrencilerini ağırladı. Etkinlikte, otizmli öğrenciler kendi elleriyle hazırladıkları kutuları hastane doktorlarıyla birlikte boyadı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyona öğretmenler ve sağlık çalışanları da yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe, Liv Hospital Samsun Genel Müdür Yardımcısı Hatice Bulut’un yanı sıra Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hilal Bulut Aydemir, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Aytaç Uras, Dermatoloji Uzmanı Dr. Gül Şekerlisoy Tatar, Diyetisyen Zeynep Dolu ve Psikolog Ozan Yazıcı da katıldı.

"Farkındalık oluşturmak hepimizin sorumluluğudur"

Etkinlik sırasında konuşma yapan Genel Müdür Yardımcısı Hatice Bulut, "Bugün çok anlamlı bir etkinliğe imza attık. Doğru eğitim ve ilgiyle otizmli bireylerin neler başarabileceğini duyurmayı amaçladığımız bu etkinlik bizim için çok önemliydi. Çocuklarımızın ürettiği kutuları hep birlikte boyadık. Farkındalık oluşturmak hepimizin sorumluluğudur diye düşünüyorum. Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize katılımları için teşekkür ederiz" dedi.