Van’da polis ekiplerince durdurulan bir tırın dorsesindeki hasta yatağının başlığına zulalanmış 5 kilo 480 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir araçta narkotik dedektör köpeği Thor’un katılımıyla arama yapıldı. Thor’un tırın dorsesindeki hasta yatağının başlıklarına tepki verilmesi üzerine yapılan detaylı incelemede 5 kilo 480 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlandığı bildirildi.