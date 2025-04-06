GÜMÜŞHANE (İHA) – Gümüşhane’deki Harşit Çayı, ıslah çalışmalarının tamamlanamaması ve çay içerisine yapılan bentler nedeniyle taşkın riski taşırken, vatandaşlar tedirgin şekilde çözüm bekliyor.

Gümüşhane’de bulunan ve Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından birisi olma özelliğini taşıyan Harşit Çayı, eksik ıslah çalışmaları ve çay içerisine geçen yıl yapılan bentler nedeniyle taşkın riski taşıyor. Kar sularının erimesiyle birlikte debisi yükselen çayın su seviyesi Harşit Sokak’ta bulunan bahçelerin seviyesine kadar yükselirken, sokak üzerindeki ev ve iş yerlerinin bodrumları taşkınlar nedeniyle maddi zarara uğruyor. Özellikle hava sıcaklıklarının artması ve yağmur yağışlarının başlamasıyla birlikte su seviyesinin en az 2 katına çıkacağını söyleyen sokak sakinleri oluşabilecek sele karşı önlem alınmasını istiyor. İşletmesini su bastığını ve 400 bin TL zarara uğradığını ifade eden esnaf yetkililere çağrıda bulunurken, bir sokak sakini 50 yıldır yaşadıkları Harşit Çayı kenarındaki evlerinde ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

"Son 3 haftada çok büyük mağduriyet yaşadık"

Harşit Çayı’nın su seviyesinin yükselmesinden dolayı iş yerini su bastığını ve 400 bin TL maddi zarar ile müşteri kaybı yaşadığını dile getiren spor salonu işletmecisi Batuhan Tuna, "Son 3 haftadır büyük mağduriyet yaşadık. Harşit’in suyunun yükselmesinden dolayı salonumuzu su bastı ve bu nedenle 400 bin TL’lik masrafımız oldu. Aynı zamanda müşteri kaybımız da oldu. Son 3 senede hiç böyle bir şey yaşamadık ne olduysa Harşit Çayı’nın kenarlarının daraltılması ve bentlerin yapılması sonucu oldu. Bentlerden sonra göllenme oldu bu nedenle kot spor salonunu geçtiği için spor salonunu su bastı. Maddi manevi çok zorlu bir süreçti 400 bin TL masrafımız oldu ve 14 gün de kapalı kaldık. Harşit Çayı’nın suları Nisan ve Mayıs aylarında daha da artacak biz bununla ilgili önlem almaya çalışıyoruz ama yeterli olmuyor bu dere ıslahının yapılması gerekiyor. İlerleyen günlerde ne olacağı da belli değil. Çözüm yolu çok basit yan duvarlar yapıldığı zaman göllenme olmayacak ve su basmayacak" dedi.

"50 senede olmayan son 1 ayda oldu"

50 senedir aynı bölgede aile apartmanında yaşadıklarını ve başlarına ilk defa böyle bir şey geldiğini ifade eden Hakan Çubukçu, "50 yıldır ailemizle birlikte bu bölgede ikamet ediyoruz. Ancak derenin etrafına yapılan eksik ıslah ve içerisine yapılan setlerden dolayı 1 aydır binalarımızda yoğun su baskınları meydana geliyor. Daha önce hiçbir şekilde bu sorunları yaşamadık ama 1 aydan beri sürekli ailemizle birlikte su basan alanları temizliyoruz. Biz gerekli tedbirleri aldık ama yetkililerden yardım istiyoruz, çok zor durumdayız. Ne zaman ki bu duvarlar yapıldı, setler yapıldı bizim bu sıkıntılarımız başladı. Bu temizlik işleri bittikten sonra biz maddi manevi bütün haklarımızı arayacağız. Sabahtan akşama kadar yaklaşık 10 kere su tahliye ediyoruz, bütün işi gücü bıraktık herkes uğraşıyoruz. Bu dereyi bu bu duvarları bu kadar daraltmaları bir de üstüne set yaptılar dere iyice yükseldi bizim başımızı sıkıntıya soktular. İşi gücü bıraktık bodrumlardan su temizliyoruz" diye konuştu.