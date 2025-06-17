Bursa Devlet Tiyatrosu’nun kültürel turnesi kapsamında Karacabey’de sahnelenen ’Harikalar Mutfağı’ adlı çocuk oyunu, minik izleyicilerden tam not aldı. Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen oyun, renkli karakterleri, eğlenceli sahneleri ve düşündüren mesajlarıyla çocuklara unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşattı. 19 Haziran’a kadar Bursa’nın farklı ilçelerinde sahnelenecek oyun, çocukların sanata ilgisini artırmayı ve sosyal farkındalıklarını geliştirmeyi hedefliyor.

Bursa Devlet Tiyatrosu’nun çocuklara sanatı sevdirmek ve onların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı tiyatro turnesi, Karacabey’de büyük ilgi gördü. Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla Ergün Koç Kültür Merkezi’nde sahnelenen ’Harikalar Mutfağı’ adlı çocuk oyunu, minik izleyicilerden tam not aldı. Ege Işık ve Haluk Işık’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Sıdıka Derya Gümral’ın üstlendiği tek perdelik Harikalar Mutfağı, yalnızca eğlendirmekle kalmayıp düşündürmeyi de başaran yapısıyla dikkat çekti. Karacabey’de 2 seansta sahnelenen oyun, renkli karakterleri ve eğlenceli sahneleriyle çocukları büyülerken, onların hayal dünyasını zenginleştirdi ve aynı zamanda önemli mesajlar da verdi.

Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından organize edilen bu anlamlı turne kapsamında ’Harikalar Mutfağı’, 11-19 Haziran tarihleri arasında Bursa’nın farklı ilçelerinde sahneleniyor. Bu süreçte binlerce çocuğun tiyatro ile tanışması ve sanatsal etkinliklere katılımının artırılması hedefleniyor. Projenin en önemli amaçlarından biri, çocukların erken yaşta sanatla tanışmalarını sağlamak ve bu sayede sosyal farkındalıklarını geliştirmek. Karacabey’de sahnelenen oyuna gösterilen yoğun ilgi, bu hedefin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Minik seyircilerden büyük beğeni

Oyunun ardından minik seyirciler, sahnede yaşanan maceraları büyük bir heyecanla anlattı. Öğretmen ve veliler de tiyatronun çocukların gelişiminde ne denli önemli olduğunu vurgulayarak, bu tür etkinliklerin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Bursa Devlet Tiyatrosu’nun ’Harikalar Mutfağı’ ile çıktığı bu özel turne, hem eğlence hem eğitim açısından örnek bir kültürel faaliyet olarak öne çıkıyor. Çocukların dünyasına dokunan bu tiyatro yolculuğu, sanatla büyüyen, düşünen ve sorgulayan bir neslin temellerini atmayı amaçlıyor.