Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınlarının önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla başlatılan "Benim Ormanım" kampanyası kapsamında, Ardahan’ın Hanak ilçesindeki Orman parkında çevre temizliği etkinliğin düzenlendi.

Vali Vekili Semih Cembekli, Hanak Kaymakamı Elif Meram, Damal Kaymakamı Ahmet Sami Meram, Hanak Belediye Başkanı Erdal Kurukaya, Orman İşletme Müdürü Ömür Temur, Orman İşletme personelinin yanı sıra, İlköğretim, orta öğretim ve üniversite öğrencileri, orman köylüleri, çevre ve ormancılık ile ilgili sivil toplum kuruluşları, arıcılık-hayvancılık-tarımsal meslek birlikleri ve vatandaşların katılımıyla orman içerisinde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Kampanya ile ormanların yangınlara karşı direncinin artırılması, toplumda yangına sebebiyet verecek davranışlara karşı bilincin ve temiz orman hassasiyetinin oluşturulması hedeflenmekte.