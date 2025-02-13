Kocaeli’de D-100 karayolunda şoförü bayılan özel halk otobüsü, önce bir başka otobüse ardından da bariyerlere çarparak sürüklendi. Korku dolu anların yaşandığı otobüste, yolcunun şoförü ayıltmaya çalıştığı ve otobüsün hızla ilerlemesi anbean otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında merkez İzmit ilçesi Serdar Mahallesi D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunun İstanbul istikametinde seyreden 41 J 0270 plakalı özel halk otobüsünün şoförü M.Y., direksiyon başında fenalaştı. Sürücüsünün bayıldığı otobüs kontrolden çıkarak, önce duraktan çıkış yapan B.K. idaresindeki 41 BR 428 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsüne ardından da bariyere çarptı. Karayolunda bulunan araçlara şans eseri çarpmadan kontrolsüz şekilde giden otobüs, bir yolcunun müdahalesiyle yaklaşık 1,5 kilometre sonra durduruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs şoförü ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı otobüs kamerası iç ve dış kamerasına anbean yansıdı. Otobüs şoförü M.Y.’nin bir süre sonra direksiyonu tutmakta zorlandığı, daha sonra ise bayıldığı anlar yer aldı. Korku dolu anların yaşandığı otobüsteki yolcunun "Kendine gel abi" diyerek otobüsü kontrol etmeye çalıştığı anlar otobüs kamerasına yansıdı. Otobüs şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.