Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ A.Ş. tarafından ekimi yapılan buğdayların hasadı başladı. Hasat edilen buğdaylar Halk Ekmek üretiminde kullanılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ A.Ş.’nin Halk Ekmek üretiminde kullanılacak unu temin etmek için kırsal arazilerine ektiği buğdayların hasadı Korkuteli ilçesinde başladı. Hasat edilen buğdaylar değirmenlerde öğütülerek Halk Ekmek fabrikasında 25 çeşit ekmeğin üretiminde kullanılıyor. Çorak ve kurak arazilere ekim yaparak atıl alanları değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesi üretim yaparak ekonomisine de katkı sunuyor.

"En sağlıklı buğdayla, en sağlıklı ekmeği üretiyoruz"

EKDAĞ Halk Ekmek tesislerinde kullanılacak buğdayların hasadını yerinde inceleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, "Sosyal tesislerimizde bütün tadilat ve tamirat işlemlerimizi kendi imkanlarımızla karşılıyoruz. Asıl amacımız her zaman üretmek olmuştur. Bu kapsamda Korkuteli Kızılaliler Mahallemizde güz döneminde ekimini yaptığımız buğdayların hasadını yapıyoruz. Antalyalı vatandaşlarımız en kaliteli hizmeti en uygun fiyatlardan sunmak için çalışıyoruz. Buradan elde edilen buğdaylarımızı değirmenlerde öğüterek EKDAĞ Halk Ekmek fabrikamızda 25 çeşit halk ekmeğimizin üretiminde kullanacağız. Bu yıl da iyi bir mahsul aldık bereketli bir yıl oldu. En sağlıklı buğdayla, en sağlıklı ekmeği halkın toprağından halkın sofrasına sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Verimli bir hasat yapıyoruz"

Bu yılki hasadın verimli geçtiğini belirten EKDAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Manavoğlu ise, "Büyükşehir Belediyemiz tarımsal anlamda çiftçilerimize hibeler başta olmak üzere sulama anlamında da çok büyük desteklerde bulunuyor. Her mahallemizde çalışmalarımız takdirle karşılanıyor. Bu yılda bereketli verimli bir hasat yapılıyor. Tüm hemşerilerimiz için bu yılki hasadımız hayırlı olsun. Halk Ekmeğimizi afiyetle güvenle tüketsinler" diye konuştu.