Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Karahıdırlı Mahallesi’nde yıllardır süren içme suyu sorunu, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) tarafından yürütülen çalışmalarla çözüldü.

MESKİ Genel Müdürlüğü, yaz aylarında nüfusu yaklaşık 10 bine ulaşan Karahıdırlı Mahallesi’nde artan su ihtiyacını karşılamak için devreye girdi. Azalan yağışlar sebebiyle Madenlik içme suyu kaynağının debisinin düşmesiyle birlikte mahallede içme suyu sıkıntısı baş göstermişti. MESKİ ekipleri tarafından yapılan sondaj çalışmasıyla mahalleye yeni bir içme suyu kaynağı kazandırıldı.

Çalışmalar kapsamında toplam 2 bin 260 metre isale hattı döşenirken, ekonomik ömrünü tamamlayan 2 bin 617 metrelik mevcut içme suyu hattı da yenilendi. Altyapı çalışmalarının ardından zarar gören yollar ve üstyapılar da MESKİ tarafından onarılarak hizmete sunuldu.

"Vatandaşlarımızı kesintisiz içme suyuna kavuşturduk"

MESKİ Erdemli Şube Müdürü Necati Tekin Şen yaptığı açıklamada, "Bölgemizde son yıllarda yaşanan mevsimsel kuraklık nedeniyle Erdemli ilçesi Karahıdırlı Mahallesi genelinde içme suyu problemi yaşanmaktaydı. Yaptığımız içme suyu sondaj çalışmasıyla beraber vatandaşlarımızı kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturduk" dedi.

Mahalle sakinlerinden Başkan Seçer’e teşekkür

Su sıkıntısı döneminde büyük zorluklar yaşadıklarını belirten mahalle sakini Fatma Karabulut, "Suyumuz kesildiğinde elimiz ayağımız bağlanıyordu. Ama şimdi suyumuz var, suyumuz cennet. Vahap Seçer abimizin sayesinde suyumuz çok güzel akıyor. Her şey dört dörtlük" ifadelerini kullandı.

Emekli öğretmen Adem Gül ise mahallede yıllardır süren su sorununun çözülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu köyün 40 yıllık içme suyu sorununu Başkanımız Vahap Seçer çözdü. Eğitmen olarak kendisiyle gurur duyuyorum" diye konuştu.