Yapımına 2018 yılında başlanan, projesi eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın destekleriyle hazırlanan Pazarkapı mevkisinde denize hakim bir noktada sahil şeridinde yaptırılan Hanife Hatun Camii ve Külliyesi artık açılış için gün sayıyor.

11 Temmuz 2025 tarihinde Cuma namazında ilk kez ibadete açılacak olan caminin halıları serilirken, kubbe yüksekliği açısından Türkiye’de nadir eserlerden biri ve Doğu Karadeniz’in en büyük camisi olma özelliği taşıyor.

Trabzonlu hayırseverlerin destekleri ile 182 bin metrekare alandaki 26 bin metrekarelik arsa üzerinde yapımı son aşamaya gelen Hanife Hatun Camii ve Külliyesi’nde avlu kısmıyla birlikte yaklaşık 15 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek.

"Caminin tüm montaj aşaması tamamlandı, temizlik aşamasına geçtik"

Caminin teknik sorumlusu Yüksek İnşaat Mühendisi Sinan Aydın, caminin tüm montaj işlemlerinin tamamlandığını şu an temizlik aşamasına geçildiğini söyledi. Aydın, "Caminin tüm montaj aşaması tamamlandı, şu an temizlik aşamasına geçtik. İnşallah 11 Temmuz Cuma günü, Cuma namazıyla birlikte camimizin açılışı gerçekleşecek. İbadet alanının tamamı halkımızın hizmetine sunulacak. Külliye yapısında devam eden çalışmalarımız olacak ancak genel hatlarıyla camimiz ibadete tam anlamıyla açılmış olacak. Kubbe yüksekliği açısından Türkiye’de nadir eserlerden biri. Doğu Karadeniz’in en büyük camisidir. Kapalı alanda 7 bin 700 kişilik bir ibadet alanı bulunuyor, açık alanlarla birlikte bu sayı 14-15 bine kadar çıkıyor. Bu yönüyle bölgede muhteşem bir destinasyon oluşturacak bir yapı olacak. Külliye kapsamında ilerleyen dönemde açılacak sosyal donatı alanları da halkımıza ciddi oranda hizmet ve destek sağlayacak. İbadet alanını halkın hizmetine açacağız; ancak planladığımız atölye çalışmaları gibi geri kalan kısımların inşası ibadet kısmından ayrı olarak önümüzdeki dönemde devam edecek" dedi.

Caminin mimarı özellikleri hakkında bilgi veren Aydın, "Mimari olarak Osmanlı ve Selçuklu motiflerinin birleşiminden oluşan camimiz, kubbe yüksekliği, genişliği, açık revak alanları ve avlularıyla bölgedeki diğer camilerden ayrılıyor. Aynı zamanda halkın sosyal amaçla da kullanabileceği büyük bir yapı oldu. Halı serilecek tüm alanlar tamamlandı, şu anda temizlik çalışmaları yapılıyor. Camiye hizmet edecek tefrişatla ilgili ufak tefek işlerimiz kaldı, onları da 11 Temmuz’a kadar tamamlamış olacağız. Cuma günü, Cuma namazıyla birlikte açılışı gerçekleştireceğiz "diye konuştu.

Bitmemiş olmasına rağmen ziyaretçi akını

Caminin tamamlanmamış olmasına rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olduğunu kaydeden Aydın, "Şu anda oldukça fazla ziyaretçimiz var. Çevredeki bazı şantiye alanları henüz kapalı olmasına rağmen gelenler oluyor. Ziyaretçiler, bölgede bu ölçüde bir kubbe yüksekliği görmedikleri için şaşırıyorlar. İç hacmi beklentilerin oldukça üzerinde "ifadelerini kullandı.

Öte yandan 15 bin 442 metrekare toplam inşaatı alanı ve 8 bin 831 metrekare bodrum kat alanı ile 14 derslikli eğitim merkezi, 15 atölye, bin kişilik konferans ve toplantı salonu, aşevi, bay/bayan abdesthane, gasilhane ve kapalı otoparkın bulunan camide 6 bin 255 metrekare ibadet alanları bulunuyor. 2 bin 800 metrekare harim alanı, bin 140 metrekare revak alanı, bin 200 metrekare avlu alanı ve bin 115 metrekare mahfil katında oluşan cami ve külliyenin geleneksel Türk-İslam mimari tarzı ile günümüz çizgilerini bütünleştirerek döneminin ve şehrin sembol eserlerinden biri oldu.

Ana kubbesi 42 metre yüksekliğinde ve 22 metre çapında olan, 77 metre yüksekliğinde 4 minaresinde 12 şerefe bulunan caminin içi 24 pencereden ışık alıyor.

Ses akustiği de dikkate alınarak tasarlanan cami ve külliye ana kubbe, ön cephe ile mihrap cephesinde bulunan iki yarım kubbe ve güneybatı ve kuzeydoğu cephesindeki iki büyük kemerden oluşuyor. Toplamda 6 bin 100 metrekare namazgâh alanı içerisinde avlu ve revak alanı ile birlikte yaklaşık 15 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği camide engelli kullanıcıların ulaşımı için de asansör bulunuyor.