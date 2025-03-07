Büyükşehir’in Milli İrade Meydanı’nda düzenlediği Ramazan etkinliklerinde Çay-Sohbet- Muhabbet söyleşileri başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Milli İrade Meydanı’nda düzenlediği Ramazan etkinliklerindeki Çay-Sohbet-Muhabbet söyleşileri başladı. Etkinliğin ilk konuğu ilahiyatçı-yazar Halil Necipoğlu oldu. İftarın ardından gerçekleşen söyleşide Necipoğlu, eşsiz sohbeti ile Ramazan’a anlam kattı.

NUR HAKTAN’IN MODERATÖRLÜĞÜNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayından birbirinden farklı etkinlikler organize ediliyor. Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen Ramazan etkinliklerindeki Çay-Sohbet-Muhabbet söyleşileri yoğun katılımla başladı. Yakın zaman önce Büyükşehir’in hizmete aldığı Sanat Kafe’de gerçekleştirilen ve vatandaşların ilgiyle takip ettiği söyleşi Nur Haktan’ınmoderatörlüğünde ilerledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz’un da katıldığı etkinlik öncesinde Haktan, içinde bulundukları Milli İrade Meydanı’na olan beğenisini dile getirdi.

BURASI AÇIK HAVA KÜLLİYESİ OLMUŞ

Alanın 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Kocaeli halkının vatan nöbeti tuttuğu yer olduğunu kaydeden Haktan, “Alanda 24 saat açık bir kütüphane var. Ayrıca kıymetli yazarların ağırlandığı Sanat Kafe’de söyleşiler ve sohbetler düzenleniyor. Bunun yanı sıra youtube ve kayıt stüdyoları bulunuyor. Yani birçok yapıyı içinde cem etmiş âdeta bir açık hava külliyesi ile karşı karşıyayız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kente bu anlamda güzel bir alan inşa etmiş. Bu akşam da burada kıymetli Halil Necipoğlu’nu ağırlayacağız. Sizler de hoş geldiniz ayağınıza sağlık” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARIN KATILIMIYLA SALAT-I ÜMMİYE OKUNDU

Çay-Sohbet-Muhabbet söyleşilerinin ilk konuğu olan ilahiyatçı yazar Halil Necipoğlu, söyleşiye peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e salat-u selam getirerek başladı. Güzel sesiyle Itri’nin, segâh makamındaki Salat-ı Ümmiye”sini seslendiren Halil Necipoğlu’na salonda bulunan konuklar eşlik etti. Hep birlikte seslendirilen salat-ı ümmiye duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Halil Necipoğlu, “Okunan salat-ıümmiye ile inşallah sevgili Peygamberimizin selamını aldık. Melekler götürdüler, efendimize ilettiler. Hepimiz burada selamımızı ilettik ve mukabelesini aldık” şeklinde konuştu.

HAYATIN VE MÜMMİN OLMANIN EN ANLAMLI TARAFI

Vatandaşların ilgiyle izlediği sohbette, Halil Necipoğlu bu hayatın kendisi açısından anlamlı tarafına değindi. “Ben bunu kendi açımdan değerlendirdiğimde şunu söyleyebilirim ki, bu hayatın ve mümin olmanın en anlamlı tarafı efendimizle olan irtibat noktasındaki aşktır, muhabbettir. Muhabbetiniz daim olsun, aşk olsun” dedi.

“RAMAZAN ARINMA MEVSİMİDİR”

Söyleşide Ramazan ayının Müslümanlar üzerindeki önemine de dikkat çekildi. “Ramazan bize kim olduğumuzu, kimden olduğumuzu, kime ait olduğumuzu, nereden gelip nereye gitmekte olduğumuzu hatırlatır. Ramazan iyilik yapmak üzere gelir. Ramazan zamanlar üstünde bir zamandır” diyen Halil Necipoğlu şöyle konuştu:“Bizler de Ramazan-ı Şerif’ten hissemize düşeni alırız. Hayatımızın en güzel mevsimini yaşıyoruz. Ramazan, müminin hayatının en güzel mevsimidir. Çünkü arınma mevsimidir. Ramazan, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni barındıran ve Kur’ân ayı olması nedeniyle sultandır. Bu nedenle senede bir hanelerimize uğrar. Bizi şereflendirir” diyerek sözlerini tamamladı. Söyleşinin sonunda Halil Necipoğlu Kur’an tilaveti okuyarak, Ramazan duasında bulundu.