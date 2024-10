Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen törenle, 2023 yılında en fazla halı ihracatı yapan 27 firma ödüllendirildi.

Halı İhracatının Yıldızları Ödül Törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Av. Umut Yılmaz, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Halı Sektör Kurulu Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Kaplan, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Hayri Diler, davetliler ve sanayiciler katıldı.

“Halı sektörünün sorunlarına çözüm bulunmasını bekliyoruz”

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, törenin açılışında yaptığı konuşmasına TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısın kınayarak başladı. Başkan Zeynal Abidin Kaplan, konuşmasında Gaziantep halı sektörünün geçmişi hakkında bilgi verdikten sonra, ihracatta yaşanan sorunlara dikkat çekti. Gaziantep halı sektörünün her şeye rağmen dimdik ayakta olduğunu ifade eden Başkan Kaplan, “Komşu ülkeler başta olmak üzere daha önce sorunsuz şekilde ihracat yaptığımız ülkeler bizim halılarımıza anti damping verileri uyguluyor. Bakın Irak en fazla ihracat yaptığımız üçüncü ülkedir. Irak’a ihracatta ödediğimiz gümrük vergilerinin yanında 3 aydır sattığımız malların parsın almıyoruz. Bakanlığımızın desteği ile tüm ülkelere ticari heyetler düzenliyoruz. Ancak gümrük kapılarını aşamıyoruz. Hemen tüm ülkeler bize gümrük uyguluyor. Yüksek vergiler koyuyorlar. Her tarafta savaş var, kapılar kapanıyor. Birliğimizden geçtiğimiz yıl 2,8 milyar dolarlık halı ihracatı yapıldı. Biz bunun çok daha fazlasın yapabiliriz. O potansiyelimiz var. Halı sektörü Gaziantep ekonomisinin amiral gemisidir. Halı sektörünün yaşadığı sorunlar tüm sektörleri etkiliyor. Her şey zincirleme birbirine bağlı. Bunun için sektörün sorunlarına çözüm bulunmasın bekliyoruz” dedi.

“Halı sektörüne gözümüzün nuru gibi bakmalıyız”

Gaziantep Valisi Vali Kemal Çeber de törendeki konuşmasında, halı sektörünün şehir ekonomisi için önemine vurgu yaptıktan sonra, “Hepimizin derdi aynı. Dert söyletir derler. Biz nasıl ki, Gazi olmayı başardık, daha sonra da bu kenti ülkenin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden birisi haline getirdiysek bugün yaşanan sıkıntıları da çözeriz. Halı sektörü bu kenti sürüklüyor. Ona gözümüzün nuru gibi bakmalıyız. Sorunlarını çözmeliyiz. Bizde öyle bir potansiyel var ki sorunları aşarız. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım. Yine başarırız” ifadelerine yer verdi.

“Üretenin dokuyanın emrindeyiz”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de törende yaptığı konuşmada, Gaziantep’in başta konut ve ulaşım olmak üzere altyapı sorunları ile ilgili yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Şahin, “Öncelikle Abidin Kaplan başkan böylesine bir tören için teşekkür ediyorum. Marifet iltifat tabidir. Biz İpekyolu’nu kalkınma yoluna dönüştüren bir şehiriz. Hep birlikte Gaziantep modeli ile tüm sorunları çözeriz. Organize Sanayi Bölgesi’nde 300 bin kişi istihdam ediliyor. OSB çalışanlarının hem ulaşım hem de konut sorununu çözecek önemli projeler yürütüyoruz. Bu anlamda OSB Başkanımız Cengiz Şimşek’e, Şehitkamil Belediye Başkanımız Umut Yılmaz’a ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Şahin, Gaziantep’e bir halı müzesinin kurulması gerektiğini de ifade ederken, “Halı önemli bir sektör. Bu sektörün büyümesi gerek, durmaması gerek. Biz sizin emrinizdeyiz. Üretenin, dokuyanın emrindeyiz” ifadelerine yer verdi.

“Gaziantep rekabet gücünü kaybetmemeli”

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Kaplan da yaptığı konuşmada Gaziantep’in son yıllarda rekabet gücünü kaybeden bir şehir haline geldiğine dikkat çekti. Başkan Kaplan, “Öncelikle iki gün önce yaşanan terör olayını kınıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ben Gaziantep’in içinde bulunduğu sorunları dile getirmek istiyorum. Şehrimiz daha önce dünyanın cazibe merkezi idi. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Dünyanın en pahalı şehri olduk. Londra bile bizden ucuz. Ne oldu bu şehre? Herkes verdiği hizmetin bedelini düşürmeli. Konut ve kira büyük sorun. Mesela bir fuar düzenliyoruz, oteller gecelik 10 bin lira istiyor. Bir suya 40 lira yazıyorlar. Üreticinin malı para etmiyor, tüketici de çok pahalıya satın alıyor. Bu durumlar şehrin rekabet gücünü düşürüyor. Kimse halinden memnun değil. Asgarî ücret ev kirasını karşılamıyor. Şehrin rekabet gücü zayıfladı. Bunu artırmak zorundayız” diye konuştu.

Törenin ardından günün anısına toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.