Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başlattığı konut hamlesi, Gazi Konut A.Ş. aracılığıyla devam ediyor. Kentin artan konut ihtiyacına yönelik çözümler sunan projeler kapsamında binlerce aile ev sahibi oldu, yeni etaplarla birlikte bu sayı daha da artacak.

Modern yaşam alanlarının yer aldığı Kuzeyşehir ve Güneyşehir bölgelerinde yeni etaplar için geri sayım başlarken, tamamlanan projelerle çok sayıda aile evine kavuştu.

Kuzeyşehir 1’inci Etap kapsamında 387 daire teslim edilerek tapu işlemleri tamamlandı. Güneyşehir 1’inci Etap’ta ise 500 konut sahiplerini buldu. Tapu teslim süreçleri bu etapta devam ediyor.

Güneyşehir 2’nci ve 3’üncü Etap projelerinde toplam 2 bin konutun inşaatı sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında, konutlar modern mimarisi ve sosyal yaşam alanlarıyla birlikte yeni sahiplerine teslim edilecek. Her iki etabın da Haziran 2026’da teslim edilmesi planlanıyor.

Kuzeyşehir 4’üncü etap için geri sayım başladı

Yeni projelerde ilk durak, Kuzeyşehir 4’üncü Etap. Toplam bin konut için başvurular 1-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Kura çekimi 22 Mayıs’ta gerçekleşecek, hak sahipleri ise 1-5 Haziran arasında sözleşmelerini imzalayacak. Projenin 24 ayda tamamlanarak teslim edilmesi hedefleniyor.

Yeni etaplarla binlerce aile daha ev sahibi olacak

Kuzeyşehir 5’inci Etap ve Güneyşehir 6’ncı Etap projeleri için de başvuru takvimi netleşti. Buna göre, Kuzeyşehir 5’inci Etap başvuruları 1-15 Ağustos 2025’te, Güneyşehir 6’ncı Etap başvuruları ise 1-15 Kasım 2025’te alınacak. Her iki projede de 1000’er konut inşa edilecek.

Üç yeni etapta yapılacak 3 bin konutla birlikte Gaziantep’te konut ihtiyacına yönelik yatırımlar aralıksız sürdürülüyor.