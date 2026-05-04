Hakkari'de etkili olan yağmur, beraberinde gelen toz taşınımı nedeniyle çamur şeklinde yağdı.

Özellikle Suriye ve Irak üzerinden gelen toz bulutlarının, yağışla birleşmesi sonucu kent genelinde çamur yağışı görüldü. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede etkisini artırırken, park halindeki araçlar, evlerin balkonları ve iş yerlerinin önleri çamurla kaplandı. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarını temizlemek zorunda kalırken, cadde ve sokaklarda da çamur birikintileri oluştu. Uzmanlar, bu tür olayların özellikle ilkbahar aylarında sık görüldüğünü ve 'toz taşınımı' olarak adlandırıldığını belirtiyor. Atmosferde taşınan ince toz parçacıkları, yağmur damlalarıyla birleşerek yere çamur şeklinde düşüyor.