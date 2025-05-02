Hakkari Valiliği, 122. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Hakkari’ye 34 hekim kadrosu tahsis edildiğini duyurdu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "122. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında ilimize 2 yan dal uzmanı (Çocuk Endokrinolojisi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları), 25 uzman hekim ve 7 pratisyen hekim olmak üzere toplam 34 kadro tahsis edilmiştir. Yapılan bu kadro tahsislerinin Hakkari ilimize hayırlar getirmesini temenni ederek, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na şükranlarımızı arz ederiz" ifadelerine yer verildi.