Diyarbakır’da düzenlenen ve 24 ilin katıldığı Halk Oyunları Bölge Finallerine yeteneklerini sergileyen Hakkâri Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi halkoyunları ekibi, önemli bir başarıya imza atarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Halkoyunları Bölge Finalleri, Türkiye’nin farklı illerinden gelen ekiplerin birbirleriyle kıyasıya yarışıyla tamamlandı. Hakkâri Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi halkoyunları ekibi, yoğun antrenmanlar ve disiplinli bir çalışma sürecinin ardından katıldığı bölge finallerinde jüri üyelerinin ve izleyicilerin takdirini kazandı. Hakkari ekibi, yarışmada büyük başarı göstererek Türkiye finallerine adını yazdırdı.