Çanakkale Savaşları’nın 110. yıldönümü anısına düzenlenen Türkiye genelindeki resim, şiir ve hikâye yarışmalarında Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine bağlı Çalışanlar Köyü Halil Sever Ortaokulu öğrencisi Fidan Erdaş, hikâye dalında Türkiye 3.’sü oldu.

8. sınıf öğrencisi olan Fidan Erdaş, yarışmada elde ettiği dereceyle hem okulunu hem de Hakkâri’yi gururlandırdı. Bu önemli başarı, bölgedeki genç yeteneklerin sanat ve edebiyata olan ilgisini gözler önüne sererken, öğrencinin azmi ve başarısı da takdir topladı.

Okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencileri Fidan Erdaş’ı tebrik ederek, onun bu başarısının diğer öğrencilere de ilham kaynağı olacağını belirtti.