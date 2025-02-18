Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İpekyolu’nda üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma olay yerinde başka bir kazaya sebebiyet vermemek için geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar bölgeye ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekiciler ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.