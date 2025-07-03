Hakkari’de kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tahrip edilen ‘Şehit Çetin Deniz Parkı’ onarıldı.

Hakkari’nin Berçelan Mahallesi’nde bulunan ‘Şehit Çetin Deniz Parkı’nda kimliği belirsiz kişilerce gece geç saatlerde gerçekleştirilen tahribat edildi. Olayın öğrenilmesinin ardından Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından parkta bulunan kamelya ve diğer ekipmanlar onarılarak yeniden kullanıma hazır hale getirildi. Son zamanlarda kentin farklı noktalarındaki parkların da benzer şekilde tahrip edildiği veya yakıldığı belirtilirken, bu tür saldırılar vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Yetkililer, kamu malına zarar verenlere karşı gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını ifade etti.