Hakkari Valisi Ali Çelik, sismik izolatör teknolojisinin kullanılacağı 100 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Sismik izolatörlü hastanenin inşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Çelik, yürütülen çalışmalar ve proje detayları hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnceleme sırasında şantiye şefi tarafından verilen bilgilere göre, hastane toplam 8 kattan oluşacak ve 25 bin 660 metrekare kapalı alana sahip olacak. Deprem güvenliğini en üst düzeye çıkaracak olan sismik izolatör sistemiyle ilgili de bilgi alan Vali Çelik’e, hastanede toplam 126 adet sismik izolatör bulunacağı, bunlardan 21’inin montajının tamamlandığı aktarıldı.

Hakkari’nin sağlık altyapısına büyük katkı sağlayacak bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çelik, modern donanımı, güçlü teknik altyapısı ve depreme karşı izolatörlü inşaat sistemiyle dikkat çekerek, "Hastanenin, bölge halkının yıllardır beklediği büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na şükranlarımı arz ediyor, projede emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Hastanemizin Hakkari’ye, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Depreme karşı üst düzey güvence"

Hakkari’de ilk kez kullanılacak olan sismik İzolatör teknolojisi sayesinde hastane, muhtemel depremlerde hem yapısal güvenliğini koruyacak hem de sağlık hizmetleri kesintisiz devam edecek. Betonarme izolatörlü sistemle inşa edilen bina, hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliğini ön planda tutacak. Kadınlar, çocuklar ve yenidoğan bebeklerin sağlığı için üst düzey standartlarda tasarlanan hastanede; 55 hasta odası, 10 çocuk ve 10 kadın doğum polikliniği, 4 tam donanımlı ameliyathane, 2 gün ameliyathanesi, 1 sezaryen ameliyathanesi, yoğun bakım üniteleri ve tüm çocuk branşlarına yönelik sağlık hizmeti sunulacak. Ayrıca 215 araçlık otopark, engelli ve elektrikli araçlara özel alanlar, bisiklet parkları, sterilizasyon ve modern tıbbi görüntüleme üniteleriyle hastane, konforlu ve erişilebilir sağlık hizmetinin yeni adresi olacak.