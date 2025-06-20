Hakkari’de, "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" kapsamında çocuklara küçük yaşlarda sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" kapsamında, çocuklara küçük yaşlarda sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak amacıyla Hakkari’de kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. 19 Haziran 2025 tarihinde, Hakkari merkez Karşıyaka Mahallesi İlkokulu ve Ortaokulu’nda, anasınıfı, 1, 2, 3 ve 4. sınıflardan toplam 155 öğrenciye yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik, öğrencilere verilen teorik eğitimlerle başladı ve ardından "Sağlık Elçisi" belgeleri takdim edildi. Okul bahçesinde kurulan eğitim istasyonlarında, öğrencilere uygulamalı eğitimler sunuldu. Etkinlik kapsamında; Öğrenciler, aile hekimliği uygulamalarını deneyimledi,112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi UMKE) araçları tanıtıldı, Sağlıklı beslenme, hijyen ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirme yapıldı, Sağlık materyalleri ve araçları öğrencilere tanıtıldı. Etkinliğin sonunda öğrencilere, sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek amacıyla süt, su ve meyve dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca çocuklara, sağlık alanında sorumluluk ve farkındalık kazandırmak amacıyla "Sağlık Elçisi" belgeleri ve görev kartları verildi.