Hakkari’de derede kaybolan 16 yaşındaki İbrahim’i arama çalışmaları devam ediyor Hakkari’de derede kaybolan 16 yaşındaki İbrahim’i arama çalışmaları devam ediyor

Hakkari Şehit Yarbay Mesut Kuru İlk ve Ortaokuluna öğrenci taşıyan servis aracı devrildi.

Demirli mezrasından temel eğitim öğrencilerini taşıyan Ömer Bozkurt yönetimindeki 30 K 0155 plakalı minibüs, Hakkari-Van yolu üzerindeki Ormancık mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Araçta bulunan 7 öğrenciden birinin ayağında kırık şüphesi olduğu belirtilirken, diğer 6 öğrenci ile araç sürücüsü ise tedbir amaçlı Hakkari Devlet Hastanesinde kontrol altına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin ve sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

Kaynak: İHA