Hakkari Şehit Yarbay Mesut Kuru İlk ve Ortaokuluna öğrenci taşıyan servis aracı devrildi.

Demirli mezrasından temel eğitim öğrencilerini taşıyan Ömer Bozkurt yönetimindeki 30 K 0155 plakalı minibüs, Hakkari-Van yolu üzerindeki Ormancık mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Araçta bulunan 7 öğrenciden birinin ayağında kırık şüphesi olduğu belirtilirken, diğer 6 öğrenci ile araç sürücüsü ise tedbir amaçlı Hakkari Devlet Hastanesinde kontrol altına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin ve sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.