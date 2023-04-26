Hakkari’de 2023 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı İbrahim Köroğlu başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda devam eden yatırımlar ile 2023 yılında yapılması planlanan hizmetler ele alındı. 2023 yılının 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısını gerçekleştireceklerini belirten Köroğlu, bu toplantıların yapılmasındaki maksadın il genelindeki yatırımlarla ilgili koordinasyonu gerektiren konuların görüşülmesi olduğunu ifade etti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Talha Batal, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile ilgili kurum müdürleri katıldı.