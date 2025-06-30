Hakkari Valisi Ali Çelik, 2025 yılı başından bu yana il genelinde bin 419 sahipsiz köpek toplandığını, bakım ve kısırlaştırma çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nda, sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler ele alındı. 2025 yılı başından bu yana il genelinde bin 419 sahipsiz köpek toplandı, bakım ve kısırlaştırma çalışmaları sürüyor. Hakkari Belediyesi tarafından 1 bakımevi, 2 doğal yaşam alanı ve 1 köpek toplama istasyonu kuruldu. Hayvan Koruma Birliği bünyesinde bin kapasiteli doğal yaşam alanı tamamlanırken, 100 kapasiteli bakımevi yapımı devam ediyor. Çukurca, Derecik ve Yüksekova’da toplam 3 doğal yaşam alanı hizmet veriyor. Vali Çelik, tüm paydaşlara katkıları için teşekkür ederek projelerin hızla tamamlanacağını belirtildi.