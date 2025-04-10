Hakkari Valiliği, il genelinde etkili olan fırtına sonrası 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hakkari genelinde şiddetli fırtına etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen fırtına sonrası evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve araçlar hasar gördü.

Bununla beraber Hakkari Valiliği, şiddetli fırtınada 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde çarşamba günü başlayan olumsuz hava şartları ve rüzgar nedeniyle, ilk tespitlere göre 69 çatı uçması olayları meydana gelmiştir. Üç vatandaşımız hafif yaralanmıştır. Olumsuz hava şartlarının perşembe günü gece saatlerine kadar devam edeceği Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılmış; ilimize yönelik tehlike durumu Turuncu Kod olarak tanımlanmıştır" denildi.

Valilik, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.