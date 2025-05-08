HAKKARİ (İHA) – Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt bahçesinde fidan dikimi yapıldı.

Afife Kız Öğrenci Yurdu ve Hakkari Erkek Öğrenci Yurdu işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, yurt bahçelerine fidan dikimi yapıldı. Merzan Mahallesi’nde bulunan Afife Kız Öğrenci Yurdu yerleşkesinde yapılan fidan dikiminde konuşan Yurt Hizmetleri Müdürü Çiğdem Seyitoğlu Akdağ, "Kendi personelimiz ve idarecilerimizle birlikte diktiğimiz bu fidanlar, yurdumuzun yaşam alanını daha yaşanabilir ve nefes alınabilir kılıyor. Çevreye duyarlılığı önceleyen bu yaklaşımı gençlerimize de örnek olarak sunmak istiyoruz" dedi.

Yurdu Müdürü Hayrettin Arıtürk ise "Bu ağaçlar hem bizlere hem çevremize oksijen sağlayacak. Yaz aylarında öğrencilerimize gölgelik alanlar oluşturacak. Bu tarz doğa odaklı çalışmalarla hem yaşam kalitesine katkı sunuyor hem de geleceğe iz bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.