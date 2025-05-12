Hakkari’de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdulhalim Ünalan, Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, okul müdürleri, engelli bireyler, aileleri, öğrenci ve öğretmenler, etkinlik kapsamında hastane önünde bir araya geldi. Katılımcılar, ellerindeki döviz, pankart ve Türk bayraklarıyla buradan Bulvar Caddesi’ndeki eski belediye binasının bulunduğu yere kadar yürüdü.

Yılmaz, Ünalan ve diğer katılımcılar, alanda kurulan ve özel öğrencilerin yaptığı çalışmaların sergilendiği stantları gezdi.

Kızılay Şubesi, etkinliğin ardından katılımcılara ikramlarda bulundu.