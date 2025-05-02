Hakkari’nin Yeni Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı içindeki çocuk oyun alanı, kimliği belirsiz kişiler tarafından ikinci kez tahrip edildi.

Daha önce de saldırıya uğrayan park, önceki gün yeniden zarar gördü. Oyun gruplarında ciddi hasar meydana gelirken, mahalle sakinleri olaydan duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tahrip edilen parkta onarım ve bakım çalışmalarına başladı. Yetkililer, mahalle halkını parklara sahip çıkmaya davet ederken, zarar veren kişilerin tespiti için vatandaşlardan destek istedi.