Hakkari ile İran’ın Urmiye kenti arasında düzenlenen "56. Alt Güvenlik Komite Toplantısı", Hakkari Valisi Ali Çelik’in katılımıyla yapıldı.

Vali Ali Çelik ve beraberindekiler tarafından çiçek takdim edilerek karşılanan Urmiye heyet başkanı Resul Mukabili ile Urmiye Sınır Karakol Komutanı ve Hudut Alay Komutanı Binbaşı Ali Arabi’nin öncülüğündeki grubun katılımıyla valilikte toplantı yapıldı. Toplantıda, iki ülke arasında sınır güvenliği, ticaretin geliştirilmesi, gümrük işlemleri ve bölgesel işbirliğini artırmaya yönelik konular ele alındı. Basına kapalı olarak yapılan toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, jandarma ve emniyet yetkilileri katıldı.