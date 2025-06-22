Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gün boyunca çıkan anız yangınlarına müdahale etti.
Merkeze bağlı Biçer Mahallesi’nde bulunan Devriş Yalım İlköğretim Okulu civarı, Merzan Mahallesi Sanayi Caddesi üzerindeki Avaşin Market yanı ve Sümbül Mahallesi halı saha çevresinde farklı saatlerde kuru ot yangınları meydana geldi.
Yangınların çıkış nedeni henüz belirlenemezken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangınları yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangınların çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatılırken, Hakkari Belediyesi yetkilileri vatandaşları özellikle yaz aylarında anız yakmamaları konusunda uyardı.