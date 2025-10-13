A Milli Futbol Takımı’nda, Gürcistan maçının oynanacağı Kocaelispor Stadyumu’nda yürüyüş yaptı. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nun 100. milli maçına özel olarak da sahada pasta kesildi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde grubunun 4. maçını Kocaeli’de Gürcistan ile oynayacak olan A Milli Futbol Takımı kente geldi. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayarak Riva’dan doğrudan Kocaeli Stadyumu’na geçen Milli Takım kafilesi basın toplantısının ardından sahaya çıkarak yürüyüş yaptı. 17 yıl aradan sonra Kocaeli’ye verilen resmi maç öncesi yeşil zemine ayak basan milli futbolcular sürpriz bir kutlama da yaptı. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nun 100. milli maçı için sahanın ortasına pasta getirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da 100. yıl pastası kesilirken milli futbolcuyu yalnız bırakmadı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun elinden pasta yiyen kaptan Çalhanoğlu, takım arkadaşlarının tebriklerini de kabul etti. Başkan Büyükakın ise milli sporcuya çiçek takdim ederek hem tebrik etti, hem de başarı diledi.