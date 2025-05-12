HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihi adımı ve olumlu gelişmeleri destekliyor, bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, ’Terörsüz Türkiye’ hedefine dair açıklamalarda bulundu.

"Sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz"

Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili konuşan Arslan, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin girişimleriyle başlatılan ’Terörsüz Türkiye’ hedefi konusunda atılan kararlı adımların somut sonuçlarını görmeye başladığımız bu dönemi memnuniyetle karşılıyoruz. Terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihi adımı ve olumlu gelişmeleri destekliyor, bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz. Türkiye’nin en önemli meselelerinden biri olan terör sorununa karşı uzun yıllardır kararlılıkla sürdürülen mücadelede gelinen aşama, milletimizin huzur ve güvenliği açısından son derece sevindiricidir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ’Terörsüz Türkiye’ idealine olan inancımızı bir kez daha yineliyoruz. Terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihi adımı ve olumlu gelişmeleri destekliyor, bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

"İnşa edilen daha güçlü bir Türkiye’nin yanında yer almaya devam edeceğiz"

Sürecin, toplumsal barışa, huzura, ülkenin birlik ve beraberliğine katkı sunacağına inandığını belirten Arslan, "Yoğun bir çabanın sonucunda gelinen sürecin hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki bazı odaklar tarafından sekteye uğratılmak istenebileceğini göz önünde bulundurarak, tüm kesimlerin sağduyulu, dikkatli ve sorumlu bir tutumla hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemizin bekasına, milletimizin huzuruna kasteden her türlü terör girişiminin karşısında olmaya; barış, kardeşlik ve demokratik kazanımlar temelinde inşa edilen daha güçlü bir Türkiye’nin yanında yer almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz"

Terörden tamamen arınmış bir Türkiye’nin birlikte inşa edileceğine olan inancının tam olduğunu söyleyen Arslan, "Bu vesileyle, vatan savunmasında can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz. Milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan tüm güvenlik güçlerimize minnettarız. Türkiye’nin barış, birlik ve istikrarı için yapılan tüm çalışmaları destekliyor, ’Terörsüz Türkiye’ hedefine bir adım daha yaklaştığımız bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.