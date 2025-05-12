Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gülcü Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, projeler hakkında bilgi verdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca başlatılan "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında mahalle buluşmalarını sürdürüyor. İlki Gülistan Mahallesi’nde yapılan buluşmanın ikinci durağı Gülcü Mahallesi oldu. Başkan Başdeğirmen, mahalle ziyaretinde vatandaşlar ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı. Programda vatandaşlara il genelinde ve Gülcü Mahallesi özelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başdeğirmen, yeni projeleri de paylaştı. Vatandaşların taleplerini dinleyerek bire bir yanıtlayan Başdeğirmen, "Görevde 6’ncı senemiz. Göreve geldiğimizden bu yana esnaf ve mahalle buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarımızı sürdüreceğiz. Şehrimizi daha ileriye nasıl taşıyabiliriz, sorunları nasıl hızlıca çözebiliriz diye buradayız" dedi.

"Belediye başkanımıza teşekkür ederiz"

Gülcü Mahallesi Muhtarı Fatih Sençimen, Belediye Başkanı Başdeğirmen’e mahalleye olan hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Mahallemizin taleplerine duyarlılıkla yaklaşan, her türlü hizmetin gelmesini sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz ve Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Öz’ün de katıldığı toplantıda vatandaşlar, kentsel dönüşümden spor alanlarına kadar birçok konuda taleplerini iletti.

"İlk etapta mahalle bazında Anadolu Mahallesi’nden başladık"

Gülcü Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümle ilgili soruyu yanıtlayan Başdeğirmen, "Mahallede hem bireysel hem ada bazlı yenilemeler var. İlk etapta mahalle bazında Anadolu Mahallesi’nden başladık. Oradaki başarıya göre diğer mahallelerde de dönüşüme geçilecektir" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar ise şehre kazandırılan sosyal alanlar, temizlik ve hizmetler dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek, "Yaptığınız çalışmalar için teşekkür ederiz. Sizi bir başkan değil, bir ağabey gibi görüyoruz. Siz neredeyseniz, biz oradayız" ifadelerini kullandılar. Soru-cevap şeklinde devam eden toplantıda gençlerin talebi spor sahası konusuna da değinen Başkan Başdeğirmen, bölgeye kazandırılan spor yatırımları hakkında bilgi verdi.